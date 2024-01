Čas, v katerem je cena besed neskončno visoka

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Gazi in vojna v Ukrajini se zajedata na vsa področja, vsepovsod je videti njune odmeve in moteči preostanek. Tako rekoč ni zadeve, iz katere ne bi prilezli taki ali drugačni turobni miselni odvodi, ob katerih zaradi nemoči karkoli spremeniti posamezniku ostanejo zgolj cinične besede, da je svet povsem iz tira ali pa ujet v toksično igro, ki jo na svoj način vodijo skrivnostne sile, katerih končni nameni niso znani. Besede so pomembne.

Ob toleriranju vsakršnih samodržcev in drugače navdihnjenih različnih tipov netanjahujev, lukašenkov, putinov, šidžinpingov, kimdžongunov, mileiev je mogoče pomisliti na preprosto dejstvo iz malo drugačnega konteksta, ki ga je bilo dano v filmu povedati Jacku Nicholsonu in se je znašlo tudi v naslovu: Nikoli ne bo bolje.