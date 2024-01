Čas za improvizacije se je iztekel

V nadaljevanju preberite:

Spor o sodniških plačah, ki se je do nedavnega zdel kot običajen pogajalski balet, se je v zadnjem tednu zaostril. Po odstopu državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje se je oglasila še predsednica republike. Vladno napoved, da bo plače sodnikov usklajevala v paketu z ostalimi zaposlenimi v javnem sektorju, je označila za »pravno huliganstvo«.

Tudi če odmislimo puščice, ki si jih pošiljata vlada in predsednica, je očitno, da so se sodniške zahteve združile z zdravniškimi v skupno kvadraturo kroga: kako smiselno urediti plače v javnem sektorju, brzdati inflacijo in pomiriti zasebni sektor, vse bolj nezadovoljen zaradi visokih davkov, medtem ko javne storitve v najboljšem primeru stagnirajo na nezadovoljivi ravni.