Čas za nove začetke

In spremembe letos? Spletna stran Statista je že novembra lani izvedla manjšo raziskavo, kaj želijo ljudje v novem letu 2023 izboljšati na sebi. Pri Američanih jih je dobra polovica napovedala, da bodo 1. januarja letos začeli več telovaditi. Le kanček manj jih naj bi se jih začelo bolj zdravo prehranjevati, dve petini vprašanih pa bosta začeli hujšati. V Veliki Britaniji so deleži in vrstni redi skoraj enaki, le da se je med telovadbo in zdravo prehrano vrinil gospodarnejši cilj, in sicer da bodo poskušali letos privarčevati več denarja. Pa ni vse samo kulturno pogojeno, se pravi anglosaško. Ko je madžarska stran bdpst24.hu pobarala svoje bralce februarja lani, je na prvem mestu zaobljub spet pristala »zdrava ali shujševalna dieta«, in to celo z 61 odstotki. Več fizične aktivnosti oziroma športa si je zadala dobra polovica, slaba polovica pa je želela povečati prihranke.