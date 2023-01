Če ne bomo ustavili sovražnih besed, ne bomo niti zlih dejanj

V nadaljevanju preberite:

Svet je videti in slišati vse bolj katastrofičen. Bi nam lahko – medtem ko se pavšalno zdi, da se dekadentno razgrajuje domala vse – v prihodnosti spet pomagala zdrava kmečka pamet? Ne, na žalost ne, razmišlja znani francoski filozof Michel Onfray v enem od svojih zadnjih videov, v katerih s to temo nagovarja spletno javnost. Tudi kmetje da niso več, kar so bili, ko pa se po novem vozijo v traktorju s klimatizirano in ozvočeno kabino na dobro amortiziranem sedežu ...

Naj zdravo kmečko pamet, v dobesednem pomenu ali figurativno, učeno definirajo misleci, ki to znajo, medtem ko za tistega, ki se je navzema spontano skozi življenje, pomeni tudi osnovno premiso: trikrat premisli, preden odpreš usta. V strašnem sodobnem hrupu, ki ga ustvarjamo vsevprek, vse bolj impulzivno streljamo z besedami, potem pa jih (po premisleku post festum) jemljemo nazaj, kakor da bi se z izrazom oprostite dalo oživiti, kar je že pobito. Takšen oprosti ni veliko vreden.