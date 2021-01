Destruktivna moč nemočnih

V kolumni preberite:

Nisem si predstavljal, da bom kdaj pisal o tako obskurni borzni mahinaciji, kakršna je v zadnjih tednih napihnila delnice trgovske verige GameStop in povzročila paniko na Wall Streetu. A vendar dinamika dogajanja presega področje finančnih špekulacij in odpira fascinanten pogled na družbeno stvarnost v letu 2021. Zgodba o tem, kako je skupina malih investitorjev, pod spretnim vodstvom srednje velikega špekulanta, prek koordinacije na spletu uspela spraviti na kolena nekatere izmed najbogatejših ljudi na svetu, vzbuja raznovrstne razprave o duhu časa – in bo ostala predmet zgodovinskih raziskav še dolgo po tem, ko se bo prah polemik polegel.