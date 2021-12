V nadaljevanju preberite:

Pred tedni me je kolegica s klinike ob spremljanju vse več v bolnišnico sprejetih bolnikov s covidom-19 vprašala, ali gremo pomagat. Predlog je bil več kot utemeljen, še posebno ker sester primanjkuje bolj kot zdravnikov. Pri zamisli, da bi šli pomagat negovat covidne bolnike, se nama je pridružilo še nekaj kolegic in kolegov, ki nam je skupno, da smo stari vsaj 55 let in da smo predežurali velik del življenja.

Že od začetka nam je bilo jasno, da ne moremo delati kot prave medicinske sestre, saj za to potrebuješ veliko posebnega znanja in prakse, a želeli smo pomagati po najboljših močeh. Tako sem se novembra v nedeljo zvečer znašel v nočni izmeni v covidni intenzivni enoti: moram priznati, da sem bil malce živčen – ni me bilo strah tega, da bi staknil covid, ampak da ne bi bil za nobeno rabo.

A ko sem se enkrat znašel v prvem nadstropju diagnostično terapevtskega servisa UKC, v modrem oblačilu za enkratno uporabo, s kapo na glavi, z dvojnimi očali in s FFP3-masko zatesnjeno gofljo, ni bilo časa za cincanje: začelo se je z dvema reanimacijama v prvih treh urah – in strah, da bom odveč, je bil odveč.