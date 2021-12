Dogodek leta: aktivistkine solze

V kolumni preberite:

Elon Musk je to poletje zagnal turizem na Marsu, a leto, ki se izteka, gre v zgodovino predvsem zato, ker sta se tradicionalna politična nasprotnika Janez Janša in Gregor Golobič končno poenotila. A ne glede kar česarkoli. Poenotila ju nista pogled na kakšno neoliberalno ekonomsko reformo in tudi ne morebitno razkritje davčnih utaj in skrivnih premoženj na tujih računih. Poenotili ju niso niti slovenski športni uspehi in vprašanje je, ali bi ju mogli, ko pa sta si menda v vseh pogledih tako različna. A česar ne zmorejo Janja Garnbret, Tadej Pogačar in celo Luka Dončić ne, zmore milenijka Nika Kovač, letnik 1993, direktorica Inštituta 8. marec, tiste nevladne organizacije, ki je letos na domačem političnem prizorišču premešala največ kart, ko je državljane pritegnila, povezala in mobilizirala na julijskem referendumu za pitno vodo.