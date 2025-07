EU na razpotju

V nadaljevanju preberite:

Podatki Eurostata za april in maj (glede na ista dva meseca lani) za celotno EU-27 kažejo, da se je kljub dvigu carinskih stopenj in okrepitvi evra trgovinski presežek z ZDA še povečal (+17 odstotkov), vendar manj dramatično kot v prejšnjih 12 mesecih (+40 odstotkov). Rast izvoza se je sicer upočasnila na 4 odstotke (12 odstotkov v prejšnjih12 mesecih), medtem ko se je vrednost uvoza znižala za 2 odstotka. Na prvo žogo bi zlahka zaključili, da carinske stopnje niso bistveno vplivale na trgovinske odnose med gospodarstvoma, vendar pogled v podatke na nižji ravni razkrije presenetljivo sliko. Izvoz kemičnih izdelkov (kemikalije in zdravila) prestavlja okoli 37 odstotkov vrednosti evropskega izvoza v ZDA, izvoz strojev in naprav (sem spadajo avtomobili, letala in podobno) pa okoli tretjino. Prav gibanje izvoza v teh dveh produktnih skupinah pojasni glavnino variabilnosti izvoza.