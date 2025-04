(KOLUMNA) Lažni preplah?

V nadaljevanju preberite:

Velika borzna panika, ki jo je spodbudil predsednik Donald Trump 2. aprila 2025, se bo v zgodovino zapisala kot primer politično dirigiranega kolapsa svetovnih delnic oziroma najbolj izrazito prav ameriških delnic. Negotovost je lastnost, ki najbolj negativno vpliva na finančne trge, precej manj pa na realno gospodarstvo, kar se je izkazalo tudi pri nekaterih nedavnih indikatorjih realnega gospodarstva. Vrednost svetovnega indeksa delnic je do petka, 25. aprila, pridobila skoraj vso vrednost, ki jo je izgubila po 2. aprilu. Še vedno je indeks za desetino nižji od začetka rožljanja s carinami, zaradi padca dolarja proti evru (in vrsti drugih valut) pa je še vedno za 15 odstotkov nižji od vrha, pri čemer glavnino izgube pojasnijo delnice ameriških multinacionalk, še posebno tehnoloških, ker so prav te gonilo svetovnih dobičkov.