Hitri vlak Višegrad–Orient Express za Kijev

Med slovenskimi desničarji so se prebudili vretenčarski instinkti, ko je madžarskemu državnemu sekretarju za narodno politiko Árpádu Jánosu Potápiju na slovenski nacionalni televiziji ušla misel, da je Mura mejna reka med Slovenijo in Madžarsko. »Očitno gre za ponovne poskuse madžarske vlade za revizijo veljavnih mednarodnih pogodb,« je paranoja popadla poslanca NSi in zavednega Prekmurca Jožefa Horvata, ki je k urgentnemu odzivu pozval zunanje ministrstvo. Ni hec, ko prvi mož narodne politike ne pozna meja lastne države, ali pa se dela, da jih ne pozna, a kaj naj prizadeta država ob tem? Člana Orbánovega kabineta milo prosi za opravičilo, ker se je pregrešil v duhu ter v mislih skrunil slovensko teritorialno celovitost in nedotakljivost? Menda Horvat ni računal z okrepitvijo slovenske vojaške navzočnosti na vzhodni meji ali celo s postrojem slovenske vojske v ravni črti med Gornjo Radgono in Razkrižjem, za vsak slučaj. Ne geografsko znanje in ne geografsko neznanje v tem času nista nedolžna. Čez kontinent veje sibirski veter in državne meje se znova čutijo poljubne, arbitrarne in zgolj začasne. Točno takšne, kakršne v resnici tudi so.