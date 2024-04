Iz prihodnosti v sedanjost

V nadaljevanju preberite:

Kakšno prihodnost ima človeštvo? Kdo bi vedel. Zato pa smo prejšnji teden dobili delni odgovor na delno povezano vprašanje. Ni namreč prihodnosti za raziskovalce, ki so se ukvarjali s prav tem področjem. Tako sta minuli torek univerza v Oxfordu in njena filozofska fakulteta zaprli Inštitut za prihodnost človeštva, Future of Humanity Institute.

Njen dotedanji direktor, švedski zvezdniški filozof Nick Bostrom, pa je dal odpoved. Kriva naj bi bila otrdela, zadušljiva birokracija univerze, je namignil, ustanova pa medtem modro molči. Res je sicer, da bo letos praznovala 228-letnico, in to je dober znak, da zna poskrbeti zase in svojo lastno prihodnost. ­

Pravkar zaprti inštitut se je namreč v zadnjih mesecih prelevil v tarčo srditih polemik, medtem ko je še pred nekaj leti privlačil milijonska darila milijarderjev iz Silicijeve doline. Med njimi sta bila tudi Elon Musk in soustanovitelj Facebooka, Dustin Moskovitz, je poročal Guardian.