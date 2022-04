Janezova vojna mašinerija

V nadaljevanju preberite:

Moške je strah, da se jim bodo ženske smejale, ženske je strah, da jih bodo moški ubili. Misel pisateljice Margaret Atwood, ki je del splošne feministične modrosti, se mi je prikradla v misli, ko sem pred časom gledala fotografije najbolj ofenzivnega ministra Mateja Tonina.

Na eni od njih je v beli srajci, na katero so mu za potrebe poziranja nanesli blato, poziral na tanku, na drugi je metal granato, kot da bi psa učil prinašanja, na tretji je v orjaški mitraljez strmel, kakor da bi pravkar povil novorojenca. Ob njegovi očaranosti nad orožjem velja dvomiti, da je uporabil metaforo, ko je oni dan na taboru N.Si govoril o tem, da njihova stranka pobira puško, ki so jo drugi vrgli v koruzo.

Vprašala sem se, ali mu je sploh kdo iskreno in dobronamerno povedal, da je na prav vsaki od fotografij videti kot klovn? Militaristično šopirjenje pripoveduje zgodbo o moralni kastriranosti, o obsedenosti z močjo, ki kompenzira globok občutek inferiornosti, o strahopetnosti, ki se skriva za maskirno uniformo. Njegovo poziranje priča o frustracijah majhnih, a izjemno toksičnih moških, ki so, ko slečejo svoje preznojene srajce, malenkostni, samoljubni, občutljivi na kritiko in zaskrbljeni, da bi jih imeli za reve, bedake ali oboje.