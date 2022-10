Jesen delavskega nezadovoljstva

V nadaljevanju preberite še:

Francozi so se v zadnjem mesecu že dvakrat množično podali na ulice, v nekaterih panogah, kot so energetika, promet, izobraževalni in javni sektor, so že stavkali, v četrtek pa so sindikati v državi organizirali enodnevno splošno stavko, ki bi se lahko ponovila novembra. Čeprav je vzrok protestov med drugim tudi podnebna neaktivnost, pa je glavna zahteva usmerjena v zvišanje plač zaradi občutne rasti življenjskih stroškov. Protesti in pozivi k stavki zaradi podražitev osnovnih dobrih in visokih računov za energijo se vrstijo tudi v Belgiji, kjer prav tako za november napovedujejo splošno stavko. V Nemčiji v zadnjih mesecih poročajo o stavkah pilotov, letaliških in pristaniških delavcev, zaposleni pa glave vse bolj dvigajo tudi v drugih evropskih državah.