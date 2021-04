V nadaljevanju preberite:

Jok me spremlja vso poklicno pot. Tako je, če delaš z bolnimi otroki. Otroci jokajo zaradi strahu pred mano (in grozotami, ki jih srečanje z menoj kljub simpatičnemu videzu in neformalno prijaznemu pristopu lahko prinese), včasih tudi zaradi bolezni ali bolečin, starši jokajo od šoka (posebno če je otrok doživel vročinski krč, ki je zanje resnično grozljiva izkušnja), poglavje zase pa so stari starši, ki vedno jokajo kot dež.