Kaj je v prostoru prav in narobe? Enoznačnega odgovora praviloma ni. Več stvari je lahko prav ali narobe.

V idealni družbi bi se okvir za to, kaj je prav, oblikoval z odprtim in prepišnim družbenim diskurzom. Toda naš javni prostor se vse bolj zapira, namesto debate pa imamo vsiljevanje le enega pogleda. Menim, da je to za skupnost škodljivo.

Če prevedemo na področje oblikovanja prostora – to je, kot bi v diskurzu o tem, ali naj prostor oblikujemo po meri človeka ali po meri avtomobila, priznavali samo eno stališče, da »mora biti«, denimo, urejanje prostora podrejeno avtomobilu. Avto je hiter, udoben, razmeroma cenovno dostopen, tehnološko napreden in simbolizira svobodo, medtem ko je hoja počasna, naporna in zastarela. Pomisleki pešcev bi lahko bili, da je avto sicer res hitrejši, vendar uokvirja pogled le v smer ceste (in je v tem smislu ideološki) ter si – na račun srečevanja različnosti in urbanega življenja – podreja skupni prostor, da ne govorimo o izpušnih plinih, katerih toplogredni vplivi so vsak dan bolj prisotni.