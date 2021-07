V kolumni preberite:

Kako dolgo še – lokalno in globalno? To je trenutno najpomembnejše pandemsko vprašanje na svetu. Če namreč gledamo skozi izkušnjo španske gripe (1918–1920), smo časovno že za njenim tretjim valom, ki je skupaj s prvima dvema usmrtil veliko večino od takratnih 50 milijonov žrtev. Četrti val (1920) je samo še pobiral ostanke na teritorijih, kjer prvi trije valovi še niso prekužili tolikšnega deleža ljudi, da bi kolektivna imunost preprečila nadaljnje širjenje okužbe. Prekuženost je takrat ustvarila tudi selekcijski pritisk, da je iz »španskega virusa« nastal nov virus gripe, ki se je uspešneje širil, a je bil hkrati manj nevaren. Ta je s sveta dokončno izrinil »španskega« (z mehanizmi virusne interference in navzkrižne imunizacije).