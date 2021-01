Kako težko se je opravičiti za preteklost?

V nadaljevanju preberite:

Izpraševanje vesti je zapleteno početje, sploh če se kolektivno sprašujejo vse manj ali sploh nič krive generacije. Francoskemu zgodovinarju Benjaminu Storaju je država naprtila nalogo, da postavi kolonizacijo in alžirsko vojno na ustrezno mesto – za kolektivno pobotanje Francozov vseh korenin – in zgodovinsko pošteno opredeli razmerje med Francijo in Alžirijo. Odzivov ne manjka na obeh straneh Sredozemlja, kajti še skoraj šestdeset let po koncu alžirske vojne so rane odprte in skelijo.