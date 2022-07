Kandidatska bera

V nadaljevanju preberite:

Po dolgem zatišju – verjetno najdaljšem v zgodovini slovenske demokracije – so se v zadnjih tednih druga za drugo zvrstile napovedi kandidatur za predsednika republike. Ugibanj je vsaj deloma konec. In vsaj deloma so se potrdila. Tako glede Marte Kos, ki je predsedniške ambicije nakazala že pred leti in se je med volilno kampanjo povzpela na položaj zunanjepolitičnega glasu zmagovitega Gibanja Svoboda, kot glede Nataše Pirc Musar, ki uživa podporo obeh nekdanjih predsednikov. Obe sta se že povzpeli na mesto favoritinj – še zlasti zato, ker trenutno nimata konkurence. No, z izjemo »singularne« Nine Krajnik.