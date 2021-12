Ko angelčki zapojejo

Kmalu po rojstvu Slovenije nam je tudi eden od pokojnih slovenskih pravovernih politikov iz Kopra, bog mu daj pokoj, dal jasno vedeti, da se zgodovina ponavlja, in takole povzel smisel nujnosti menjave oblasti, torej smisel demokracije nasploh: »Doslej so štirideset let kradli oni (komunisti), zdaj smo na vrsti mi!«

Nekaj let pozneje je funkcijo prvega šefa Luke Koper nastopil njegov soborec, ki je novinarskemu kolegu z radia ob prevzemu pomembne funkcije samozavestno, brez kančka skromnosti, ponižnosti ali vsaj previdnosti izjavil približno tole: »Po štirih letih vodenja Luke bom tako bogat, da mi v življenju ne bo treba več delati.«

Tako nazorno odkritosrčne, že kar prisrčno naivne izjave danes redko slišite od politikov. Še posebej v tem svetem času, ko večji skupini ljudi v tej državi na hrbtu poganjajo perutničke. Pa to ni posledica božičnega časa. Obdobje, ki se je začelo te dni in bo trajalo skoraj vse leto, je veliko svetejše. Celo biologija ne zna pojasniti, kako je mogoče, da tem polangelom poltičem tako hitro rastejo peruti.

Vzemimo govor na državni proslavi ob dnevu samostojnosti. Ste morda slišali kaj o prostitutkah, o mafijskih novinarjih, tožilcih in sodnikih, o levih fašistih, o tem, da si novinarji tiskovne agencije ne zaslužijo plačila, ker premalo pišejo o faraonu, ali o tem, da bi morali domobrancem postaviti več spomenikov, da so evroposlanci komunisti ali da je predsednik ZDA najšibkejši predsednik v ameriški zgodovini?

Slovenci, ki še zmeraj verjamejo v angelčke, že mesece čakajo na vstopnico za raj. FOTO: Uroš Hočevar

Niste slišali, ker je zdaj napočil čas skrbi za perutničke. Tako lepo, kot se nam bo godilo v letu, ki trka na vrata, se nam menda še ni, vsej ponavljajoči se zgodovini navkljub.

Premier Janez je navdušil z naštevanjem vrhunskih uvrstitev Slovenije na številnih jakostnih lestvicah. Med drugim je spomnil, da je Slovenija med desetimi najbolj varnimi državami na svetu, da je sedma najbolj zelena, da ima kar 38 odstotkov ozemlja pod Naturo 2000 (največ v EU), da je peta najbolj zaželena turistična destinacija po Lonely Planetu, da je bila osma na svetu po starševskem in predšolskem varstvu otrok, da je deseta na Unicefovi lestvici blaginje otrok, da je po športnih dosežkih na prebivalca najuspešnejša v EU, da ima bataljon izumiteljev in znanstvenikov v svetu, da je vesolje neskončno ...

Mojstrsko spisan piarovski nastop bi morda koga spravil v zmoto, da ima za te dosežke največ zaslug prav trenutna četica z Gregorčičeve ulice. Koga pa na praznični dan še zanima, da je bila Slovenija že v času Jugoslavije daleč najbolj razvita republika? Že v Jugoslaviji je Miro Cerar starejši nosil medalje z olimpijskih iger, košarkarji so pod vodstvom Iva Daneua v Ljubljani osramotili ZDA s 70 proti 63. Že v jugoslovanski Sloveniji so vrhunsko delovali vrtci (zato pa imamo toliko razvajencev danes v parlamentu) in smo imeli nizko smrtnost novorojencev, že tedaj so ženske prevzemale večji del razvoja na svoja pleča in z lopatami gradile prvi tir v Luko. Devet desetin naštetih dosežkov se je začelo v Jugoslaviji in se nadaljevalo v Sloveniji povsem neodvisno od tega, ali so ji vladali partizani ali domobranci. Še vesolje je bilo že tedaj neskončno. Res pa so imele nekatere vlade prvovrsten smisel za zadolževanje in znale poskrbeti za »kroženje denarja«, druge pa so morale vračati milijarde, ker so jim sicer grozile trojke in prisilna uprava po grškem vzoru.

Tako lepo, kot se nam bo godilo v letu, ki trka na vrata, se nam menda še ni.

Slovenci, ki še zmeraj verjamejo v angelčke, že mesece čakajo na vstopnico za raj, zato bo poplava informacij, s katerimi nas bodo bombardirali naslednje leto, predvsem odvisna od velikosti perutnic. Od Sebastiana Kurza pa smo se medtem naučili tudi, da so poleg perutnic odločilne raziskave javnega mnenja. Ne morete verjeti, kakšne čudeže delajo ankete.

Za spodbudo dodajmo še primer iz švicarskega kantona St. Gallen, kjer je policija odkrila, da je skupina zaposlenih v centru za testiranje na virus izdala več kot 8000 lažnih protikovidnih potrdil. Pa boste rekli, da je Sloveniji težko doseči Švico. Za začetek smo odkrili moškega, ki se je cepil še za štiri druge. V Nemčiji so našli medicinsko sestro, ki je cepila več tisoč Nemcev z vodo (cepivo pa iz antivakserske previdnosti zlila v kanalizacijo). V Sloveniji odkrivajo teste, ki več kot očitno lažejo, dobaviteljem pa kljub temu rastejo peruti na hrbtu. Evo, zanima me, kako daleč je Slovenija od Nemčije ali Švice na tej jakostni lestvici. V slavnostnem govoru tega nismo zvedeli.