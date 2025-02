Kliči R za referendum

V nadaljevanju preberite:

Svet je res čuden, Rusi so imeli od nekdaj povsem drugačen odnos do umetnosti in kulture kot Slovenci. Res je, po eni strani so mnoge potolkli, številni, ki jih niso, pa so živeli v izobilju; dali so jim službe in dobre plače, priskrbeli stanovanja, delali so v pomembnih ustanovah (Bulgakov v osrednjem gledališču MHAT in Bolšoj teatru) … le objavljali jih niso. Pri nas umetnikov nihče ne cenzurira, zato pa jih zmerjajo s paraziti, jim odmerjajo skromne produkcijske pogoje in mizerne honorarje, zdaj pa nekateri želijo najbolj zaslužnim odreči še skromen dodatek k pokojnini. Res nimamo stila in tolerance. Pri nas je nepredstavljivo, da bi desnica v času vladanja, kaj pa vem, za kustosa v Moderni galeriji imenovala Arjana Pregla. Ni šans. Kocbek je imel v skoraj istem času kot Bulgakov težave z revolucionarno oblastjo, toda njega so prisilno upokojili in nadzorovali do konca življenja.