V vroče poletje s šahom v mislih

Bliža se konec šolskega leta in pred nami se raztezajo dolgi in vroči poletni dnevi, ki so v mednarodnem šahovskem koledarju navadno napolnjeni z mladinskimi evropskimi in svetovnimi prvenstvi v vseh možnih disciplinah. Obenem je to tudi priložnost za vse tiste znanja željne šahovske zanesenjake, da poletni oddih preživijo kreativno na odprtih šahovskih turnirjih, delavnicah ali partijah preko računalnika. Možnosti je iz leta v leto več …

Če se najprej dotaknemo obveznih tekmovalnih vsebin, nas že v naslednjem tednu na grškem Rodosu čaka zelo konkurenčno Evropsko mladinsko ekipno prvenstvo, kamor bo odšlo 12 slovenskih reprezentantov z nekaterimi izjemno nadarjenimi posamezniki (Lavrenčič, Kozlovič, Olenik Čampa, Škrbec, Belyaletdinov, Daničič, Kovačič, Skarlovnik, Mihelič, Guid, Jakša in Predin). Znova se lahko nadejamo dobrih uvrstitev štirih mladih ekip, ki bodo nastopile pri mladinkah in mladincih do 12 in 18 let. V juliju pridejo na vrsto še seniorji, ki bodo na Poljskem tekmovali za naslov ekipnega svetovnega seniorskega prvaka, nato pa se v avgustu odvijejo še vsa ostala pomembna prvenstva za mlade – Svetovno mladinsko prvenstvo v hitrih disciplinah v Uzbekistanu ter Evropsko mladinsko prvenstvo v standardnem šahu in hitrih disciplinah na Češkem.

Zahteven igralni koledar s seboj prinese zahtevne priprave na uradna prvenstva. Te potekajo skozi vse leto, nekaj jih je izvedenih pod okriljem Šahovske zveze Slovenije, večina pa v organizaciji klubov in staršev. Čedalje bolj priljubljeni postajajo večdnevni šahovski tabori, ki jih otroci preživljajo na idiličnih lokacijah, v družbi preizkušenih trenerjev, kjer se v celoti posvečajo šahu. Letos je svoje aktivnosti oglaševalo več klubov na različnih koncih Slovenije in celo Hrvaške (poletni kampi v Domžalah, Slovenski Bistrici, na Polšniku pri Litiji in v Poreču ter šahovska kolonija v Tolminu), kar kaže na pozitiven trend preživljanja prostega časa ob šahu med mladimi v času poletnih počitnic.

Svetovni dan šaha in zvezdniški turnir v Zagrebu

Indijski velemojster Dommaraju Gukeš je izzivalec za naslov svetovnega prvaka. Foto Wikipedia

20. julija, ko šahisti obeležujemo svetovni dan šaha, lahko pričakujemo veliko število izvirnih dejavnosti, ki jih bodo na pobudo krovne organizacije pripravili šahovski zanesenjaki po posameznih klubih širom Slovenije. Glede na to, da svetovna šahovska organizacija FIDE letos obeležuje 100 let svojega obstoja, bo šahovska javnost v tem obdobju zagotovo deležna še kakšne šahovske poslastice. Ena izmed njih bo potekala v naši neposredni bližini in je odlična priložnost za vse tiste, ki svoje šahovske junake želijo videti in spoznati v živo. Med 9. in 14. julijem se bo namreč v Zagrebu zbrala svetovna šahovska smetana (Carlsen, Caruana, Nepomnjašči, Firouzja, So, Vachier-Lagrave, Giri, Gukeš, Vidit in domačin Šarić), ki se bo v okviru turneje Grand Chess Tour potegovala za vrtoglave denarne nagrade. Še posebej pod drobnogledom bo izzivalec za naslov svetovnega prvaka, indijski super velemojsterki se v zadnjem obdobju udeležuje skoraj vseh elitnih turnirjev in pridno stopnjuje formo.

Tega ne moremo reči za njegovega nasprotnika, aktualnega svetovnega šahovskega prvaka Ding Lirena, ki se nahaja v globoki krizi. Šahovska vročica se bo stopnjevala v jeseni, ko bodo vse oči šahovske javnosti uprte v dvoboj za naslov svetovnega prvaka (točen datum in lokacija še nista znana). Pojavljajo se resna ugibanja, ali bo aktualni prvak sploh uspel dostojno braniti svojo krono. Zdi se, da je lanskoletni sanjski uspeh simpatičnemu kitajskemu junaku porezal krila, pri čemer po vmesnih spodrsljajih še težje okreva. A časa za dvig forme ni več veliko… Vse navedene šahovske spektakle bo po vzoru ostalih športov mogoče spremljati v neposrednem prenosu in s profesionalnimi komentatorji.