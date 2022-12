Krhka normalnost

V kolumni preberite:

Ob koncu leta se običajno ozremo nazaj in poskušamo ponovno premisliti dogodke, ki so najbolj vplivali na naša življenja. A glede na številne pomembne prelomnice, ki so se zgodile v zadnjem letu, je morda bolj kot posamezne primere smiselno opisati skupne značilnosti in temeljne spremembe v miselnosti, ki smo jim bili priča v tem obdobju.