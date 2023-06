Manjkajoči dve milijardi

V nadaljevanju preberite:

Prvi rezultati poslovanja družb so bili znani v Sloveniji že na začetku maja, nekoliko pa so bili dopolnjeni še konec meseca. Glede na dosedanje objave iz nefinančnih sektorskih računov za nefinančne družbe smo pričakovali nominalno rast dodane vrednosti v višini 17 odstotkov in EBITDA za 23 odstotkov. Na podlagi nacionalnih računov (metoda spremljanja BDP) smo pričakovali najmanj 15-odstotno rast dodane vrednosti v družbah, saj se je nominalni BDP v predhodnih letih povečeval za dve odstotni točki manj, kot je naraščala nominalna dodana vrednost v gospodarskih družbah.