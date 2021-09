Med ognjem in nebom

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden se je z jesenskim enakonočjem uradno končalo še eno poletje. Zadnji dnevi letošnjega poletja pa so bili zelo posebni na kanarskem otoku La Palma. Tresenje tal je napovedovalo, da se prebuja vulkan Cumbre Vieja na jugozahodnem delu otoka. Devetnajstega septembra, v nedeljo popoldne, je izbruhnil. Kako dolgo bo trajal izbruh, je težko natančno napovedati – po ocenah od nekaj tednov do nekaj mesecev. Prejšnji izbruh na La Palmi, leta 1971, je trajal tri tedne, izbruh pred tem, leta 1949, pet tednov.



Za astronome je La Palma kljub svoji majhnosti (meri približno 25 kilometrov po širini in 40 kilometrov po dolžini) pomemben kraj. V neposredni bližini vrha otoka, ki je po skupini skal, spominjajoče na v krogu plešoče otroke, dobil ime Roque de los Muchachos, je na 2400 metrih nadmorske višine istoimenski observatorij.



Visoki vrhovi vulkanskih otokov (poleg La Palme je pomemben observatorij tudi na sosednjem otoku Tenerife in na vrhu Mauna Kea na Havajih) so zelo primerni za astronomska opazovanja, saj so nad inverzijsko plastjo oziroma nad oblaki, tok zraka pa je zaradi stabilnega oceanskega okolja miren, brez turbulenc, ki bi povzročale migotanje zvezd in kvarile astronomske posnetke.