Moja plača ni samopostrežna trgovina politike

Razumem, da je cilj Slovenije socialna država, vendar to državi ne daje pravice, da preprosto vzame davkoplačevalcem. Vlada poskuša na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojnin vsaj formalno izboljšati razmere. Toda to počne brez temeljite analize in ustreznih simulacij rezultatov. Kakšna bi morala biti davčna politika? Kaj manjka socialnim ciljem države? Kakšne so posledice preteklih in zdajšnjih zvišanj davčnih bremen?