Najboljše slovensko mesto

Kako italijanski Tržačani danes gledajo na imigracije z vseh koncev sveta?, vprašam znanega novinarja, ki sedi nasproti mene. Prostodušno pojasni: V sedemdesetih letih dualizma med slovensko manjšino in italijansko večino se je zgodilo, da so v Trst začeli množično prihajati ljudje drugih barv. »Italijanski rasizem se zdaj kanalizira na drugačen način.« Šole s slovenskim učnim jezikom so polne italijanskih otrok, ker je za starše glavna motivacija, da bodo »vsaj med belimi«.