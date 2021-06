Narodno in univerzitetno parkirišče

V nadaljevanju preberite:

Leta 2019 smo sodelavci revije Outsider skupaj z ekipo Narodne in univerzitetne knjižnice (Nuk) v okviru festivala Fabula organizirali dogodek, ki smo ga naslovili Kje so zidovi NUK II?. Naš namen je bil opozoriti, da gradnja tega pomembnega objekta kulturne infrastrukture traja že predolgo, in spodbuditi h konkretnim korakom odgovornih, da bi se gradnja končno začela.



Kot del dogodka smo na 37 stopnic osrednjega stopnišča Plečnikove mojstrovine, ki simbolizira vzpon k svetlobi, znanju in razsvetljenju zapisali 37 naslovov časopisnih člankov. V teh 37 korakih smo želeli zajeti bistvene dogodke za gradnjo Plečnikovega Nuka (1933–1941) v primerjavi z dolgo zgodovino negradnje sodobnega Nuka II (1976–).