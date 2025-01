Nazaj. V katero leto?

V nadaljevanju preberite:

Minuli četrtek je bil prav poseben dan. Evropski voditelji – zahodni in vzhodni, levi in desni, svetovnonazorsko vsaksebi, ki jim je muka že to, da složno pozirajo na uradnih portretih – so se strinjali. Z odobravanjem so prikimavali besedam italijanske premierke Giorgie Meloni.

Gospa ni samo voditeljica naše zahodne sosede. V zadnjih mesecih je postala tudi osrednji lik evropske trumpologije, najmlajše družboslovne discipline, ki se šele rojeva (po vzoru kremlinologije, ki se je razcvetela med prvo hladno vojno). Se pravi, Melonijeva je izstopajoča izvedenka za tolmačenje izjav in pobud bivšega in od prihodnjega tedna ponovnega ameriškega predsednika.

Veščino, ki jo je Melonijeva pilila tudi prvo soboto v novem letu, ko se je šla Donaldu Trumpu poklonit v Mar-a-Lago, njegovo posestvo v Palm Beachu na Floridi.