Nemški proračun – evropski problem

Pretekli teden je nemška koalicija potrdila proračun za leto 2024, ki je skladen s fiskalnim pravilom, zapisanim v ustavi, in z nedavno odločitvijo nemškega ustavnega sodišča. S tem so v Nemčiji določili mejo fiskalne svobode, ki jo lahko zasledujejo preostale države članice EU in ki bo verjetno na novo določena na naslednjem srečanju finančnih ministrov Ecofina to sredo. Po štirih letih odstopanja od fiskalnih pravil zaradi pandemije in energetske krize to pomeni stik z novo realnostjo. S tem pa se povečuje tudi razlika v fiskalni divergenci med Nemčijo in Francijo, dvema največjima gospodarstvoma, in povečuje verjetnost dogovora v smislu nekoliko restriktivnejše fiskalne politike. Vodenje takšne politike (hitrejše zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja) bi hitreje omejila rast plač in inflacije, vendar po drugi strani tudi realne gospodarske rasti.