Neznani lebdeči predmet pred Piranom

Pred Piranom je prejšnje dni pristal neznani lebdeči predmet. NLP lahko neslišno lebdi tik nad morjem in po mili volji spreminja oblike. Tokrat je v obliki superjadrnice uročil ljudi na obali, na balkonih in strehah njihovih hiš. Zijali so odprtih ust. Ko so si opomogli, so se oglasili pogumni in absolutni vsestranski poznavalci vsega, tudi dizajna, in se zaničljivo namrdnili, da gre za ekstremno grdo jadrnico: »Tako grde barke jaz ne bi imel, če mi plačajo.«

Tretji so trdili, da jih marsovci sploh ne zanimajo. Četrti pa so šele naslednjega dne pokazali bledo barvo: »Res nas je strah teh srebrno gladkih površin in sovražno nevarnih oblik. Le kaj počne UFO ravno tukaj? Kakšne laboratorije s cepilno tehnologijo 6G skrivajo? Očitno nas zastrupljajo. Zato se ne bom sprehajala po obali, dokler NLP ne odfrči. Za vsak primer.«

Neznani lebdeči predmet v obliki superjadrnice v našem morju Foto Manca Plazar

To ni več film. Rusi so prišli zares. Tokrat ne s podmornico. V Piranu je bilo precej nelagodja. Vse barke iz mandrača skupaj ne odtehtajo enega samega jambora z NLP. Kdo se v teh epidemičnih časih lahko v družbi z marsovci počuti zdravo? Celo med Francozi in Angleži ni več tistega zdravega ironičnega sovraštva. Ne le zaradi rib, ki jih Britanci kratijo Francozom. Zdaj se je Johnsonov Boris odločil, da bo vse begunce, ki bodo priplavali čez Rokavski preliv (ali pri strani), lepo zapakiral in vrnil Macronu. Zato je ta nemudoma sporočil britanski ministrici Priti, da ne sme priti. Ozračje ob Britaniji se ohlaja. Zalivski tok gre res v maloro.

Kolega Ervin Hladnik Milharčič je ob slovenskem primeru iskanja vladno objektivne nacionalne TV dodal, da si slovenskega pogleda na medije ni izmislil slovenski politkomisarski cvetober. »Johnson je dobro živel od lažnih novic, ko Trump sploh še ni vedel zase. Že pred 30 leti je delovanje institucij Evropske unije opisoval kot sovražno ofenzivo. Za tarčo si je izbral javno televizijo in opravičeval tiste, ki ne plačujejo TV-naročnine. Ni res, da vse ideje pridejo le iz vzhodne Evrope. Svoboda gibanja velja tudi za neumnosti na Zahodu,« pravi Ervin, ki nas napeljuje v razodetje, da tudi pri nas deluje brigada Đonsonov.

En tak Đon Hojson se je že spet pojavil v Tarči, tokrat v vlogi strokovnjaka za energetiko in kadrovske resurse. Nazorno je razgalil, kako si vladajoči buldožer predstavlja odziv na energetsko krizo, prehod v zeleno energijo in kako enostavno in hitro lahko izobrazijo zahtevne kadre. On ve, kaj govori, saj honorarno deluje tudi kot prvi državni policist. Pri policiji imajo za kadre vedno na zalogi dovolj vzgojnih ukrepov. Če zmanjka energije ali ta morda ne bi hotela postati zelena, z veseljem uporabijo nekaj svojih izobraževalnih ukrepov, na primer gumijevke, solzivec, vodni top, ali pa kakšno zelo mastno afero. Pa poglejmo, katera energija v takih razmerah ne pozeleni.

Marsovcev se bojijo tudi predstavniki zelenih, ki navkljub soglasju postojnskega občinskega sveta in krajevne skupnosti odločno nasprotujejo, da bi turški graditelji drugega tira pri Orehku postavili začasno delavsko naselje za delavce, ki gradijo slovensko strateško progo do morja. Zeleni so zagrozili, da bodo šele v okviru upravnega postopka dodali zajeten paket pripomb in prilog, ob katerih se bo saga za (ne)pridobitev gradbenega dovoljenja šele začela. Turki na ta način še kakih pet let ne bodo dobili dovoljenja za naselje. Zato bi bilo morda zanje bolje, če bi, tudi v veselje AAG, takoj pospravili kovčke in šli domov. Vpletenih očitno ni ganilo niti, da so Turki počistili azbestne plošče, gnoj in druge smeti do skrajnosti zanemarjene opuščene farme, ki je lahko dolga leta po lepi slovenski navadi mirno svinjala okolje.