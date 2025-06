V nadaljevanju preberite:

»Profesorica, ta naloga s trapezom je čudna. Smo se najprej matrali sami, potem pa dali rešit photomathu in še umetni inteligenci. Oba sta napisala, da je premalo podatkov. Še Jakob pravi, da en podatek manjka.« Zaskrbljeni obrazi dijakov so pričali, da je stvar resna, sploh zaradi reference, kot je sošolec Jakob, saj se ta zlepa ne vda. A tokrat sem zaplet predvidela, saj sem dijakom med domačo nalogo namenoma podtaknila na prvi pogled povsem nedolžen problem iz učbenika, ki se ga reši, kot temu rečejo prekaljeni reševalci, s trikom. Narišeš trapez, dodaš črto tu in črto tam in naenkrat uzreš vse podatke za izračun. To sem pred osuplimi dijaki tudi storila. Jakob je na mojo prošnjo še preveril, ali je dopolnjena skica konsistentna s podatki, in ploščina trapeza je bila pod streho. Če je bil izvedeni trik zatem lansiran v medmrežno vesolje, so ga lahko takoj absorbirali programi umetne inteligence in dijakom ljuba aplikacija photomath. Tehnologija že lep čas nepovratno drvi v samorazvoj z njej lastnim učenjem, zato je pamet postala pojem z neslutenimi novimi pomeni.