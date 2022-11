Pogledati tekmo, prezreti svet?

V nadaljevanju preberite:

Seveda je vse narobe z gostiteljico letošnjega svetovnega prvenstva, tako s čisto nogometno športnega kot tudi s širšega družbenega vidika. Seveda je Fifa skorumpirana in umazana. Seveda je denar že davno postal gospodar in vladar (tudi) nogometnega sveta. Seveda v Katarju ne spoštujejo temeljnih človekovih pravic in zatirajo ženske, preganjajo politične oporečnike, pripadnike skupnosti LGBT+ in zasužnjujejo tujo, predvsem indijsko, delovno silo. Seveda je perverzno zmetati vse tiste milijone in milijarde dolarjev, povrhu njih pa še tisoče delavskih življenj, v gradnjo super modernih stadionov z enomesečnim rokom uporabe. Zgolj zato da bi potešili objestnost in nečimrnost nekega emirja, glavnega dobitnika na loteriji geografske in geološke determiniranosti, čigar življenjski dosežek je zgolj in edino to, da se ni rodil, recimo, v Eritreji, Etiopiji ali Indiji, ampak prav na tistem koščku vročega puščavskega peska, pod katerim se skrivata in čakata na unovčenje nafta in zemeljski plin. Seveda je v sedanjem podnebnem trenutku skrajno idiotska klimatizacija stadionov, da se morajo gledalci in navijači dodatno oblačiti, da jih ne bi zeblo.