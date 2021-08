Ponarejeni boj proti nepoštenosti

V nadaljevanju preberite:

Eksperimenti so sicer pokazali prav tisto, česar raziskovalci niso pričakovali. Nič. Ne glede na to, po kakšnem vrstnem redu so bili sestavljeni obrazci, ali jih je bilo treba podpisovati na začetku, ali na koncu, ali na sredini, ali je bilo treba zraven še kaj pripisati – ljudje svojega vedenja niso občutno spremenili. Davčnemu uradu zaradi sprememb v obrazcu niso prijavljali nič bolj resnicoljubnih podatkov. Ta »presenetljivi eksperimentalni rezultat« je bil verjetno glavni vzrok, da podobni eksperimenti niso doleteli še državljanov drugih držav po svetu. Žal se zdi, da etični premisleki o nedostojnosti množičnih eksperimentov brez privolitve niso igrali posebej velike vloge.