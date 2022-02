Populistični obrat

V kolumni preberite:

»Da ne bo nesporazumov. Bonbončke (sic) oziroma drobtinice talajo državljanom socialisti. Ostalo vzamejo zase. Naše pomoči pa so konkretne, zajetne in obsežne. Take, da nekaj zaležejo. Da ljudje čutijo, da jih, ko so v težavah, nismo pozabili. Mi gradimo skupnost.« S temi besedami je vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko na spletnem omrežju pospremil sprejetje paketa pomoči, ki naj bi gospodinjstvom pomagal prebroditi energetsko draginjo. Spretna komunikacija, ki odstopa od kričeče in pogosto nerodne retorike največje vladne stranke, naznanja dokončni prehod od ekonomskega liberalizma, ki je bil – vsaj v retoriki in programu – značilen za slovensko desnico v zadnjih dveh desetletjih, k bolj populistični ekonomski politiki.