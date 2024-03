Poti k dvigu inovativnosti gospodarstva

V kolumni preberite:

Ugodni učinki prenosa znanstvenega ali tehničnega napredka na določenem področju na širše število podjetij so precej povezani s tem, kako blizu so podjetja centru napredka, kar so dokazale številne študije. Podjetja, ki so v bližini inovacijskih središč, kot so San Francisco-San Jose, Tokio, Peking, trikotnik Guangdong-Hongkong-Macao, če naštejemo le štiri največja, so tako zaradi svoje lokalne prisotnosti lahko zelo blizu informacij o tehnološkem napredku, ki bo zaznamoval trende na številnih področjih. Nobena resna visokotehnološka multinacionalka si tako ne more privoščiti, da ne bi imela v kateri od teh regij svojega predstavništva ali celo raziskovalnega centra.