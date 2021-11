Pralnica možganov

V kolumni preberite:

V trilogiji o Jezusu, ki jo je južnoafriški pisatelj J. M. Coetzee objavil med letoma 2013 in 2019, najdemo perfektno metaforo mentalnega stanja naroda v luči ponovne covidne eksplozije. Nič se nas ne prime, ne zaleže nobena šola in nobeno strokovno merilo. Vedno znova rinemo v težave in podaljšujemo agonijo. Kolektivna amnezija. Verjamemo mazačem in šlogaricam, očarajo nas popularni filozofi in vplivneži s preprostimi življenjskimi nazori. Smo kot otroci, ki – brez močne očetovske figure in materinske podpore – nekritično vsrkavajo tovrstne vplive in si ustvarjajo idealizirano podobo sveta. Kot pisateljev Jezus, ki mu sploh ni ime Jezus, ampak David.