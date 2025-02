Pravica do nesodelovanja

V nadaljevanju preberite:

Res je, da so protesti v Ljubljani spolitizirani, vendar to velja za ene in druge. Ali to opraviči različne medijske obravnave? Ali lahko del prebivalstva kar vnaprej lahko označimo kot nerelevanten samo zato, ker volijo napačno opcijo? Še posebno če pomislimo, da prvi demonstrirajo zato, da bi dosegli spremembe. Drugi pa zato, da se ne bi nič spremenilo, zato zadostuje opravičilo. Da bi zaščitili in ohranili razmerja kapitalske moči?

Mediji so najmočnejše orodje za oblikovanje javnega mnenja. Omogočajo, da na podlagi čim bolj objektivnih informacij lahko sami odločamo, čemu bomo namenjali pozornost, katere dileme moramo razrešiti in kako dobro je upravljanje javnega. Prikazovali naj bi ravnanje tistih, ki imajo vpliv in moč ter bedeli nad njihovo odgovornostjo. So način, kako vstopamo v javni prostor in se srečamo tudi s tistim, česar ne pričakujemo. Je naš javni prostor dovolj demokratičen, odprt, pluralen in vključujoč?