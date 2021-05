Predsednik kot arbiter?

V kolumni preberite:

Če me sprašujete, ali delim stroge ocene, češ da se pod to vlado ruši demokracija – ne, teh ocen ne delim. Mislim, da so preradikalne. Tako je predsednik Pahor odgovoril novinarju Večera v vélikem prvomajskem intervjuju. Novinar ga sicer ni spraševal, ali deli ocene opozicije o rušenju demokracije: spraševal je o eroziji demokratičnih standardov. Je pa res, da mu, v skladu z razvado slovenskih novinarjev, ni dal jasnega vprašanja v pričakovanju jasnega odgovora, temveč splošno impresijo trenutnega duhovno-družbenega stanja; in njegov sogovornik (ki sem ga nekoč označil za najboljšega slovenskega baročnega pridigarja za Janezom Svetokriškim) je na iztočnico odgovoril z lastno impresijo. S tem je bilo standardom, ki se pričakujejo od prazničnega intervjuja na Slovenskem, zadoščeno.



Nekateri so bili s predsednikovimi odgovori zadovoljni, nekateri manj; druga skupina najbrž povsem sovpada z bralci, ki so k intervjuju že pristopili s sumničenjem in odporom, prva s tistimi, ki so ga začeli brati z večjo vnaprejšnjo naklonjenostjo. Povedano drugače: pol Slovenije misli, da je stanje demokracije zadovoljivo, druga polovica je zaskrbljena nad njeno erozijo.