Prostori kulture

V zadnjem letu se niso skokovito zvišale le cene stanovanjskih nepremičnin, podražili so se tudi pisarniški prostori. Primanjkuje poslovnih prostorov, arhivov in skladišč. Hiter pregled ponudbe na spletnih straneh izkazuje, da stanejo manjše pisarne v centru Ljubljane približno od 20 do 25 evrov na m2, k temu pa je treba prišteti še stroške ogrevanja in druge stroške. Za najem se je običajno treba zavezati dolgoročno, plačati je treba kavcijo in provizijo. Odločitev za dober prostor na zanimivi lokaciji je lahko ključna in lahko omogoči marsikatero priložnost, vendar ga je zelo težko najti, za najemnika je tudi veliko finančno breme in tveganje.

Tudi dobrih dostopnih prostorov za delo v kulturi in ateljejev primanjkuje.