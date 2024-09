(KOLUMNA) Protest uporabnikov cest

V nadaljevanju preberite:

Poleti so protestirali delavci Družbe za avtoceste Republike Slovenije. Zahtevali so višje plače. Našel se je kompromis in delo se nadaljuje. A glede na stanje na slovenskih avtocestah in cestah bi bil že čas, da bi začeli stavkati tudi mi – uporabniki. Cena, ki jo plačujemo za ceste, ni nizka. In je obvezna. Naši prispevki naj bi bili namenjeni vzdrževanju in gradnji, a ta poteka počasi in neučinkovito. Večkilometrski prometni zastoji so postali stalnica. Ključni odseki še vedno niso zgrajeni, razvojne osi pa so očitno vsem odveč.