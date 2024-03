Prvoaprilske šale v astronomiji

V nadaljevanju preberite:

Običaj, da so prvega aprila dovoljene šaljive in neškodljive potegavščine, ima dolgo tradicijo. Njegov točni izvor ni znan. Morda izhaja iz podobnega festivala hilaria, ki so ga stari Rimljani praznovali 25. marca.

Zanimivo je, da se ena prvih znanih omemb povezave med aprilom in »norci« pojavi v tekstu o astronomiji. Škotski učenjak Michael Scot, ki je živel med letoma 1175 in 1232, je bil dvorni astronom (in astrolog) Frederika II. Med drugim je v latinščino prevedel Aristotelovo delo De Caelo (O nebesnem svodu). Scot je v svojem delu Super auctorem spherae napisal dialog o astronomiji med modrecem in preprostežem, imenovanim Sir Lupus Fiat – ime, ki je anagram Aprilis Fatuus in v latinščini pomeni aprilski norček.