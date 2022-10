Razsvetljenske vrednote za 21. stoletje

V nadaljevanju preberite:

Da je glavna Unescova stavba v glavnem mestu Francije, nikakor ni presenetljivo. Duh razsvetljenstva in medkulturnega sodelovanja, ki predstavlja temelj Unescovega delovanja, je v Parizu močno prisoten. Ko so, na primer, ruski troli poskušali s širjenjem dezinformacij vplivati na francoske volitve, so se francoski mediji enotno odzvali, zavrnili objave in tako preprečili razgradnjo javnega prostora. V Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike jim takšne skupne obrambe medijev ni uspelo vzpostaviti, zato so imele dezinformacije tam veliko bolj škodljiv vpliv na družbo in politiko.

Na splošno se drugje po svetu premalo zgledujemo po francoski skrbi za kakovost javnega prostora in preveč sledimo le angleško govorečim virom in kulturi. Francoska javna televizija ima, na primer, že skoraj štirideset let odličen jutranji program Télématin. Na začetku vsakega dne več stalnih voditeljev v zelo sproščenem vzdušju predstavi ključne novice, opiše aktualne dogodke v znanosti in kulturi ter se pogovarja z različnimi strokovnjaki, ki osvetlijo ozadje novic. Zaradi lahkotnosti pristopa in kakovostnih vsebin ima oddaja veliko gledanost, saj jo pred odhodom otrok v šolo in staršev v službo skupaj ob zajtrku spremljajo cele družine.