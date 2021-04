Recept za cepljenje: sistematičnost, ne stihija

V kolumni preberite:

V času, ko se veliko pogovarjamo o cepljenju proti covidu-19, sem se spomnila na besede menedžerja v zdravstvu, ki je že pred 20 leti dejal, da je pregledna urejenost čakalnih vrst v zdravstvu bolj ali manj stvar »navadnega excela«. Dve desetletji je dolga doba in glede na tehnološke preskoke v tem obdobju bi morali imeti dandanašnji čakalne dobe povsem pregledno digitalno urejene, vsak bolnik pa bi moral vedeti, kdaj in kje bo prišel za določen poseg na vrsto. Ob vsej tehnologiji, ki nam je na voljo, lahko rečemo, da je nezmožnost ureditve mnogo bolj povezana z voljo in sposobnostjo, da se nekaj dejansko uredi in predvsem tudi operativno izvede.