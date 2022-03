Ruski obveščevalec odpovedal svoj obisk

V kolumni preberite:

Ko so mu sporočili, da gost v ponedeljek ne bo prišel, se je razveselil. Ta dan bi bil zanesljivo včerajšnji. Ne bi mogli reči, da so mu od sreče zadrhtele roke, a je novico, ki so mu jo prinesli, čutil kot posebno vrsto slasti. Predvsem je vedel, da je konec njegove pekočine pred sporočili, ki bi mu jih gost prinesel. Toda neprijetni občutek, o katerem je bil prepričan, da se ga je rešil, je kmalu zamenjal prav tako neznosen dvom o vzroku odpovedi obiska. Nikolaj Petrušev, šef vseh ruskih obveščevalnih služb, Putinov osebni zaupnik, nekakšen vrhunski čistilec in prenašalec neprijetnih vladarjevih sporočil, včeraj v Beograd ni prišel.