Šajsmajstri*

Mediji vam lažejo. Cepljenje je genocid. To je pisalo na dveh transparentih, ki ju je nekdo v petek obesil na dveh nadvozih nad izolsko obvoznico. Upal je, da se bo našel odprtoglavec, ki bo napisom na tem preprostem mediju verjel. In nas spravil v paradoksalno dilemo. Kaj je zdaj res, če medij (tudi transparent je medij) napiše, da mediji lažejo?



Zaradi takih rjuh se ljudje potem težko odločijo, kaj naj zdaj naredijo. Jih je napisal nekdo, ker res tako dobro obvlada materijo in upa, da bo s svojim preroštvom rešil svet, ali samo izziva, se zabava, dela tržno raziskavo, mu je nekdo plačal, da preusmerja pozornost, ali pa je nastala drugačna zmeda?