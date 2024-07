(Satira)O Dianini ljubezni do demokracije

»Ju kil pipl in Romenia,« je kričala komaj pečena evropska poslanka Diana Șoșoacă iz romunske skrajnodesničarske stranke S. O. S. v evropskem parlamentu. »Mi verjamemo v boga, vi pa ubijate ljudi v Romuniji, s tem ko dobavljate orožje Ukrajini. Vi ste kriminalci. Jaz pa imam pravico govora, saj so me izvolili romunski volivci,« je grmela precej transilvansko, da ne rečem vampirsko razpoložena Diana, preden jo je predsednica Roberta Metsola dala odvesti iz dvorane v hladnejše prostore na osvežitev.

»Tudi v tem parlamentu se srečujejo s hudiči,« je prepričevala novinarje in se pridušala, da bo pripeljala duhovnika (verjetno je imela v mislih izganjalca hudiča), da bo posvetil vse tisto, kar bo smel posvetiti. »To je moja pravica do veroizpovedi, do izražanja moje vere,« je jasno povedala še kar napredujoče besna Diana, ki ji je kri zavrela po razpravi vodje liberalcev Valérie Hayer o pravici do splava. Še veliko bolj pa so jo motili cepiva in dobava orožja Ukrajini.

Njen uvodni nastop v evropskem parlamentu je najlepši prikaz velike pridobitve nove politike v Evropi. Šele zdaj prihajata na površje prava demokracija in prava evropska vera. In šele zdaj razumemo, zakaj so že stari Grki vedeli, da je demokracija sicer idealna družbena ureditev, če jo omejijo na pravi krog ljudi. In če dopušča tudi nekatere nenavadne ovinke.

Bukareška Diana je samo pošteno povedala to, kar misli. V Romuniji so imeli priložnost in so jo izvolili. Na demokratičnih volitvah. Njeno stališče do svetovne in evropske geopolitike se v veliko podrobnostih ujema z madžarskim prvakom, ki celo predseduje svetu EU. Nič posebnega ni, da imata Madžar in Romunka tako podobna stališča do zunanje politike. In da ta Madžar edini med evropskimi predstavniki zares uživa spoštovanje prihodnjega predsednika ZDA. Zato je tudi Diana za svoj brezdlakenajezični nastop brez dvoma požela poklon in odobravanje krojačev svetovnega nereda. Ne boste verjeli: z Diano soglaša celo sam ruski car.

Vsi našteti primerki vrhunca sodobne demokracije v svetu imajo podobna stališča do oboroževanja Ukrajine in do tega, da bi se bilo treba precej bolj prijateljsko meniti z Vladimirjem Vladimirovičem.

Podobnost med Diano in Viktorjem tudi drugače ne bi mogla biti večja: Diano so elegantno odkotalili iz sejne dvorane, odločilne evropske institucije pa so iste dni sklenile bojkotirati vse ceremonije, ki si jih bo omislil Orbán v Budimpešti.

To je vse v duhu mehanizmov, ki plemenitijo novodobne prijateljske odnose svetovnih velepoglavarjev. Nikakor pa se ni mogoče znajti pri slovenskih mirovnikih, za katere nekateri trdijo, da so intelektualci, levičarji, avantgardni svetilnik za begajočo in nerazsodno rajo. Ti mirovniki se s svojimi stališči skrivaj, podzavestno, zavestno ali po sili naključnih razmer navdušujejo nad Viktorjem, Diano, Donaldom. Dokončno so se prepričali o svojem prav, ko je celo papež Frančišek sporočil božji namig, da bi bilo za mir po svetu še najbolje, če bi Ukrajinci dvignili belo zastavo.

Poznamo te vrste mirovništvo. Barbarska vojska zasede Prekmurje in preostala Slovenija dvigne zastavo. Hotentoti zasedejo Primorsko, Ostrogoti uplenijo Gorenjsko, preostala Slovenija kot za stavo šiva bele zastave in niti pomisli ne, da bi prosila za podporo svojega zeta, ker se grešnica zaveda, da premalo prispeva v ameriški proračun. Na koncu fašisti obdajo Ljubljano z žico in podpišejo sporazum na beli zastavi. Tak mirovni sporazum zna predlagati in podpisati vsak ciciban. Vojno dandanes veliko učinkoviteje preprečiš tako, da pravočasno razprodaš državne sisteme po delih na sezonski razprodaji multinacionalkam. Potem ostane samo še zadnja teoretična možnost: vojna med multinacionalkami, ki se med seboj spopadejo na smrt do lastnega bridkega konca in ponovne romantične osvoboditve zasužnjene Ljubljane.

Kako uspešno lahko mirovniki vplivajo na Putina in NeTamJahuja, bo morda že ta teden pokazal papežev poziv k olimpijskemu premirju. Belozastavni papež je pozval ostrostrelce, tankiste, droniste, trombloniste, topničarje, bombaše, atomske bombaše in drugo golazen, naj se vsaj naslednje tri olimpijske tedne usmilijo ničvrednih življenj. Že čez nekaj dni bomo videli, kakšen vpliv ima Frančišek na goreče miroljubce v Jeruzalemu in Kremlju. Ker če ga on nima, potem bo treba nujno vprašati za pomoč kakega Jurija, ki na koncu dneva sanja podobno kot Diana.