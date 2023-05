Scenaristična doktrina šoka

V kolumni preberite:

Stavka ameriških filmskih in televizijskih scenaristov, ki delujejo pod okriljem Zveze ameriških scenaristov (Writers Guild of America), bi po petnajstih letih spet utegnila ohromiti industrijo zabave ter za več milijard osiromašiti južno kalifornijsko ekonomijo. Bomo zaredi tega pretakali krokodilje solze? Komajda, če vprašate povprečnega odjemalca zabavnih vsebin s kančkom kritičnega mišljenja, je ameriška zabavna industrija zadnjih petnajst let tako ali tako videti, kot bi jo pisala umetna inteligenca v beta fazi. Bolno. Sprano. Brezkrvno. Ponavljajoče.