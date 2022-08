Sijoče mesto

V nadaljevanju preberite:

Mesti Gorica in Nova Gorica naj bi bili leta 2025 povezani v Evropsko prestolnico kulture. Pogojnik »naj bi« uporabljam zato, ker je projekt trenutno na kritični točki. Lahko postane resnično povezovalni projekt ali pa še ena draga zamujena priložnost.

Ko so pred 75 začeli graditi Novo Gorico, so njeno rojstvo pospremili z velikimi in vzhičenimi besedami. Edvard Ravnikar jih je povzel takole: »Zgradili naj bi nekaj velikega, lepega in ponosnega, nekaj, kar bi sijalo čez meje, je bilo rečeno. Vsi, od kmeta do najvišjih političnih mest, smo se te misli navdušeno oprijeli. Moderni urbanizem je tako za nas postal tudi orožje v nacionalnem in političnem boju.« Kljub zagnanosti in vzhičenosti pa je v Ravnikarjevem »naj bi« zaznati nekaj previdnosti in dvoma. Gradnja Nove Gorice se je začela kmalu po koncu druge svetovne vojne, ko je bila Gorica v mirovnih pogodbah dodeljena Italiji in s tem odrezana od njenega naravnega zaledja na drugi strani meje.