Sušiju čast, goveji juhi oblast

V nadaljevanju preberite:

Še dobra dva meseca manjkata do velikega spopada dveh taborov Slovencev, ki si ne bi mogla biti bolj tuja. Ker smo Slovenci že od Kralja Matjaža divje razklani, cvetijo teorije o tem, kako in zakaj se delimo na dve hitro vnetljivi substanci. Po najbolj razširjenem prepričanju nas delijo zgodovina, ideologija in kultura (liberalni – konservativni, levi – desni, sodobno – tradicija), po novejših študijah je vir spora generacijski apartheid (mladi – stari), po tretjih virih je razkol mogoče razložiti s trendi slovenske urbanizacije (mesto – podeželje). V praksi pride prav razmejitev po načelu suši – goveja juha.