Težave s tehnofevdalizmom

V nadaljevanju preberite:

Mnogi avtorji menijo, da živimo v tehnološkem ali digitalnem fevdalizmu. Republikanci naj bi bili vazali Elona Muska, demokrati pa vazali Billa Gatesa, podobno kot so bili celjski grofje nekaj časa vazali Habsburžanov. To je strahotna podoba. Kot da bi nad svetom mikročipov in umetne inteligence zavladali zemljiški gospodje iz 12. stoletja.

Primerjava s fevdalizmom je privlačna, a ji spodleti na eni točki. Ljudje danes smo svobodni. Nobeden od nas ni pravno zavezan uporabljati facebook, ali spotify, ali uber, ali wolt, ali katerokoli drugo »ozemlje« tako imenovanih digitalnih fevdalcev.